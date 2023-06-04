Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg’i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı!

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20'de gerçekleşti. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.