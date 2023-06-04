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Giriş Tarihi: 4.6.2023 15:59 Son Güncelleme: 4.6.2023 16:04

Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20'de gerçekleşti. Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı...

Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg’i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı!

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20'de gerçekleşti. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.

YENİ BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti.

İSVEÇ'E VETO
Rusys-Ukrayna savaşı başladığından bu yana İsveç'in NATO'ya girmesi gündemde. Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti | Video

Ancak sonrasında Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul edince, Fin yönetimi İsveç olmadan NATO'ya girmişti.

TEBRİK TELEFONUNDA İSVEÇ AYRINTISI

İsveç'te ise skandal hamleler devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferinin ardından Erdoğan'a tebrik telefonunuda bulunan Stoltenberg'in İsveç'in NATO meselesinin görüşülmesinin gündeme geldiği ifade edilmişti.

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Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı!
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