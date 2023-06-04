Son dakika | Başkan Erdoğan Stoltenberg’i kabul etti: Görüşmeye yeni bakanlar da katıldı!

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.20'de gerçekleşti. Görüşmenin ana konusunun ise İsveç'in NATO üyeliği olduğu ifade edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti.
İSVEÇ'E VETO
Rusys-Ukrayna savaşı başladığından bu yana İsveç'in NATO'ya girmesi gündemde. Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti.
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti | Video
Ancak sonrasında Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul edince, Fin yönetimi İsveç olmadan NATO'ya girmişti.