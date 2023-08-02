Son dakika | Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi: Rusya Tahıl Anlaşması’na geri dönecek mi?

KRİTİK GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

KARADENİZ GİRİŞİMİNE VURGU YAPILDI

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan ilk açıklamada; 'Talepler karşılandığı takdirde' Tahıl Koridoruna geri dönüleceği ifade edildi.