Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi başladı! Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşüyor. Görüşmenin ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş konuları olması beklenirken Kremlin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.
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