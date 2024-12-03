Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile Suriye konusunu görüştü.

ADİL VE KALICI ÇÖZÜM VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var!

PKK VE UZANTILARIYLA MÜCADELE MESAJI

Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.