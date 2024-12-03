SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var!
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
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