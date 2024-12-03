Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var!

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var!

03.12.2024 | 19:36

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 02:01
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Gündemde Suriye var! 03.12.2024 | 19:36
Başkan Erdoğan: Temiz suya erişim beka meselesidir | Video 36:37
Başkan Erdoğan: "Temiz suya erişim beka meselesidir" | Video 03.12.2024 | 15:28
Suriye’de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: PKK/YPG rejim ile hareket ediyor | Video 23:45
Suriye'de muhaliflerin lideri Hadi El Bahra A Haber’de: "PKK/YPG rejim ile hareket ediyor" | Video 03.12.2024 | 12:46
Bahçeli’den Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklama: Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız | Video 48:38
Bahçeli'den Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklama: "Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız" | Video 03.12.2024 | 11:44
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 17:39
İşte 2025 emekli ve memur maaş zammı oranı | Video 03.12.2024 | 11:31
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK’ya karşı! 31:55
Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa: Bu operasyonlar PKK'ya karşı! 03.12.2024 | 01:02
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 00:11
Esenyurt’ta korkunç olayla işgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 02.12.2024 | 18:47
Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara’da: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar 19:49
Karadağ Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar 02.12.2024 | 18:47
Esenyurt’ta korkunç olayla ilgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 00:23
Esenyurt’ta korkunç olayla ilgili yeni gelişme: O şüpheli ve çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı 02.12.2024 | 18:29
Başkan Erdoğan’dan engelli vatandaşlara müjde | Video 28:39
Başkan Erdoğan'dan engelli vatandaşlara müjde | Video 02.12.2024 | 15:13
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek 41:24
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek 01.12.2024 | 22:46
SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu SMO Tel Rıfat Merkezinde! 00:53
SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat Merkezinde! 01.12.2024 | 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez 35:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolar değişir sevdamız değişmez 30.11.2024 | 17:21
Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı 03:46
Milli Savunma Bakanlığı operasyon bölgelerinden görüntü paylaştı 30.11.2024 | 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yöneticileri deprem turistliği dışında ne yaptı? 22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yöneticileri deprem turistliği dışında ne yaptı? 30.11.2024 | 16:24
Yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı 00:35
Yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı 30.11.2024 | 11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a gidecek 03:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’a gidecek 30.11.2024 | 11:07
Jandarma suç örgütlerine nefes aldırmıyor: 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 6 organize suç örgütü çökertildi 01:07
Jandarma suç örgütlerine nefes aldırmıyor: 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla 6 organize suç örgütü çökertildi 30.11.2024 | 09:58
’Kasım ayı içinde düzenlenen Kuyu operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı’ 00:56
'Kasım ayı içinde düzenlenen “Kuyu” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı' 30.11.2024 | 09:50
Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: En zor günler geride kaldı 31:32
Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı: En zor günler geride kaldı 29.11.2024 | 18:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA