Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye başsağlığı! "İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek"
İSRAİL HESABINI VERECEK
Başkan Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
"İSRAİL İŞLEDİĞİ İNSANLIK SUÇLARININ HESABINI VERECEK"— Sabah (@sabah) April 10, 2024
Başkan Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi arayarak İsrail saldırısında hayatını kaybeden üç oğlu ve torunu için başsağlığı dileklerini iletti. pic.twitter.com/egGigsRkBO
HENİYYE'NİN 3 OĞLU VE 2 TORUNU HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini, yaralananların da olduğunu aktardı.