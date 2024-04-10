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Giriş Tarihi: 10.4.2024 20:48 Son Güncelleme: 10.4.2024 21:35

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye başsağlığı! "İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek"

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, üç çocuğu ve torununu İsrail saldırısında kaybeden Heniyye'ye başsağlığı diledi. Erdoğan, İsrail'in işlediği suçların hesabını vereceğini belirtti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İsmail Heniyye’ye başsağlığı! İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye başsağlığı! "İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek"

İSRAİL HESABINI VERECEK

Başkan Erdoğan, Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

HENİYYE'NİN 3 OĞLU VE 2 TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 2 torunu hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini, yaralananların da olduğunu aktardı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye başsağlığı! "İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek"
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