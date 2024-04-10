SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye başsağlığı! "İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek"

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, üç çocuğu ve torununu İsrail saldırısında kaybeden Heniyye'ye başsağlığı diledi.