Son dakika haberi... Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. El Nahyan 74 yaşındaydı.

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD EL-NAHYAN KİMDİR?

1948 doğumlu olan Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan Abu Dabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdiki devlet başkanıydı. Ölen babası Zayid bin Sultan el-Nahyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıdır.

SON DAKİKA! Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı El Nahyan hayatını kaybetti | Video

Forbes'a göre, Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarıydı.

2019'DA 4. KEZ DEVLET BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (71), yeniden Devlet Başkanı seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan'ı 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçtiği belirtildi.