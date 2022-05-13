SON DAKİKA! Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı El Nahyan hayatını kaybetti | Video
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Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti. El Nahyan 74 yaşındaydı.