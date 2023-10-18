Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu

Son dakika... İsrail ordusu kana doymuyor. Gazze'ye bomba yağdıran İsrail binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrail saldırganlığı düntam anlamıyla bir katliamla zirveye çıktı. Baptist Hastanesi'ne (El-Ehli Arab Hastanesi) atılan bomba ile masum yüzlerce çocuk, kadın ve yaşlının da aralarında olduğu insan hayatını kaybetti.

DÜNYA KATLİAMA TEPKİ GÖSTERDİ, BATI İSRAİLE SAHİP ÇIKTI

500 masum sivilin İsrail katliamıyla hayatını kaybetmesi dünyanın farklı noktalarındaki gösterilerle protesto ediliyor. Batı dünyası ise İsrail'e gereken tepkiyi göstermemeyi sürdürüyor. Kimi Batı ülkeleri İsrail'in bu katliamla kendini savunduğunu iddia edecek kadar ileri giderken İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

BATI ŞERİA'DA DEHŞET DAKİKALARI!

İsrail'in gerçekleştirdiği korkunç katliama yönelik Batı Şeria'da da protestolar var. Filistinlilerin protestolarına ise İsrail askeri tarafından kanlı şekilde müdahale ediliyor.

A HABER YAYINI SIRASINDA GÖSTERİCİLER VURULDU

Bu kanlı saldırılar A Haber canlı yayınında görüntülendi. İsrail güçleri A Haber muhabiri Gündüz Ata Kurşun ve kameraman Taha Hazar'ın bulunduğu noktada İsrailli göztericileri vurdu. O sırada kameralar da kayıttaydı.

İşte o anlar...