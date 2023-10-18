Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamında çoğu çocuk kadın ve yaşlılardan oluşan 500 masum insan hayatını kaybetti. Bu katliama yönelik protestolar dünyanın farklı noktalarında olduğu gibi Batı Şeria'da da sürüyor. Batı Şeria'da A Haber yayını sırasında İsrail askerleri göstericilere ateş açtı. O saldırı canlı yayında anbean görüntülendi.