Son dakika: Cezayir’de orman yangını faciası: 26 kişi hayatını kaybetti...

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade eden Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.

Daha önce Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Suk Ahras kentindeki ormanlık alanlarda çıkan yangına yakın yerleşim birimlerinden şu ana kadar 350'yi aşkın aile de evlerinden tahliye edildi.