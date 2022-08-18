Son dakika: Cezayir'de orman yangını faciası: 26 kişi hayatını kaybetti... | Video
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Son dakika haberi: Cezayir’in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.