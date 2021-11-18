Son dakika: Dijital telif yasasında yeni hamle! Google Fransa’da kritik adımı attı

AFP'nin İcra Kurulu Başkanı Fabrice Fries, duyurduğu anlaşmada kararın "bilginin değerinin tanınması"na katkıda bulunacağını vurguladı. Google, beş yıllık anlaşmanın finansal koşullarını açıklamayı reddederken, Google Fransa Genel Müdürü Sebastien Missoffe, "Agence France-Presse ile yapılan bu anlaşma, komşu haklar konusunda Fransa'daki yayıncılar ve basın ajanslarıyla ortak bir zemin bulma konusundaki istekliliğimizi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

İnternet devi, geçtiğimiz aylarda , aralarında Fransa, Macaristan, Danimarka ve Hollanda'nın da olduğu birçok ülkede yüzlerce haber yayıncısıyla görüşmelere başladığını duyurmuştu.

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