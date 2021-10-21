Son dakika: Facebook’tan yeni karar! Fransa’da telif ödemeyi kabul etti

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre, ulusal ve bölgesel yayıncılar birliğiyle ön telif anlaşması ile ilgili el sıkıştı. "Kullanıcıların, Facebook üzerinden istedikleri haber içeriklerini özgürce ve yayıncıların haklarını koruyarak paylaşabilmesine" olanak sağlayan bu ön anlaşmanın, ilerleyen zamanlarda ülkedeki tüm medya kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.

Yayıncılar Birliği Başkanı Pierre Louette, Facebook ile yapılan ön anlaşmanın birlikte olan medya kuruluşları için ciddi bir kazanç sağlayacağını söyledi. Louette, yaptığı açıklamada, bu anlaşma ile birlikte Facebook'un Fransız yasalarıyla uyum içinde var olma çizgisine yaklaştığını belirtti.

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