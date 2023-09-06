SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Fidan’dan flaş AB açıklaması!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak açıklamalarda bulundu. Fidan, vize serbestisine ilişkin yaptığı açıklamalarda, "AB'den ilişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VİZE MAĞDURİYETİ MASADA

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. Vize serbestisinin de ilermesi beklentimiz arasındadır. Vize serbestisi insandan insana diyaloğu artıracak Türkiye'nin AB üyeliği önündeki sürecindeki sorunları ve ön yargıların kaldırılmasına şüphesiz katkı sağlayacaktır. Sayın Varhelyi ile son dönemde vatandaşlarımızın vize başvurularında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi beklentimizi de vurguladım. Ayrıca düzensiz göçle mücadele adil bir yük paylaşımı temelinde iş birliğimizin artırılmasına ihtiyaç duyduğumuzu yineledim.