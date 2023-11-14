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Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:31

Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çağrı: Gazze'de tam ateşkes sağlanmaslı

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan fidan Avustralyalı mevkidaşı ile görüştüğünü bildirdi. Edinilen son dakika habere göre, Fidan, Gazze’deki insanlık dramının son bulması için İsrail’e doğru mesajları iletmenin önemine dikkat çekti. Fidan, Gazze’de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Çatışmaların bölgeye dağılması riskine de değinen Fidan, İsrail’in Gazze’yi topyekun hedef almasının alenen uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkat çekti.

Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan çağrı: Gazze’de tam ateşkes sağlanmaslı

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan fidan Avustralyalı mevkidaşı ile görüştüğünü bildirdi. Edinilen son dakika habere göre, Fidan, Gazze'deki insanlık dramının son bulması için İsrail'e doğru mesajları iletmenin önemine dikkat çekti. Fidan, Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Çatışmaların bölgeye dağılması riskine de değinen Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekun hedef almasının alenen uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkat çekti.

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Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çağrı: Gazze'de tam ateşkes sağlanmaslı
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