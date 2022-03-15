SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Mariupol’daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahilleri Dışişleri Bakanı Kandia Camara ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenirken, Çavuşoğlu Mariupol'deki Türklerin tahliyesi ile ilgili süreci değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün yarın güzel haberi alırız." dedi.

"LAVROV BENİ GECE YARISI ARADI"

Çavuşoğlu'nun basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

300-350 civarında vatandaşımız var Ukrayna'da. Mariupol'de de 100'e yakın vatandaşımız var. Kanunu Sultan Süleyman Cami dernek başkanı bize bilgileri aktarıyor. Vatandaşlarımızı ve diğer sivillerin güvenli çıkışı konusunda her iki tarafından da yardımını istiyoruz. Biz elbette ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ancak siviller için görüşmelerimiz sürüyor. Antalya'da da bunu dile getirdi. Vatandaşlarımızın yine tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Kiev'den ve Lviv'den iki otobüsün kalkmasını istiyoruz.

Bir tanesi Kırım Tatarlarını taşıyacak. Bir tane de Odessa'dan kalkacak. Tüm siviller için elimizden geleni yapıyoruz. Mariupol'deki vatandaşlarımız için şartlar oluşuyor. Camide bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Lavrov gece yarısı beni aradı. Bugün yarın güzel haberi alırız. Ukrayna'da kalıcı bir ateşin sürdürülebilir olması için temaslarımızı hiç ara vermeden devam ettiriyoruz.