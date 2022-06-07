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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o mektubu hatırlattı, Yunanistan'ı son kez uyardı: Adam gibi cevap verin yoksa...
Giriş Tarihi: 7.6.2022 14:47 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:16

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o mektubu hatırlattı, Yunanistan'ı son kez uyardı: Adam gibi cevap verin yoksa...

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o mektubu hatırlattı, Yunanistan’ı son kez uyardı: Adam gibi cevap verin yoksa...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'deki silahsız statüdeki adalara asker çıkarılması ve silah sevkiyatı yapılmasına değindi, çok sert konuştu. Çavuşoğlu, "Yunanistan iddialarından vazgeçmezse adaların güvenliği tartışılır." dedi. Çavuşoğlu, egemenlik tartışmalarının başladığına da vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı adaları silahlandırmasına değindi, çok sert sözlerle son uyarıyı yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yazılan mektuba cevap vermediğini hatırlatarak, "Adam gibi cevap verin, silahlanmaya devam ederseniz adaların egemenliği tartışmaya açılacak." dedi.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: "Adam gibi cevap verin yoksa..." | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.

YUNANİSTAN'IN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM İÇLER ACISI

Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı.

AĞLAMADA ÇOK BAŞARILILAR

En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil.

ADAM GİBİ CEVAP VERSİN

Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonladırmazsa Adalar'ın egemenliği tartışılır. Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenliği tartışılır.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o mektubu hatırlattı, Yunanistan'ı son kez uyardı: Adam gibi cevap verin yoksa...
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