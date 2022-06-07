SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o mektubu hatırlattı, Yunanistan’ı son kez uyardı: Adam gibi cevap verin yoksa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı adaları silahlandırmasına değindi, çok sert sözlerle son uyarıyı yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yazılan mektuba cevap vermediğini hatırlatarak, "Adam gibi cevap verin, silahlanmaya devam ederseniz adaların egemenliği tartışmaya açılacak." dedi.

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Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.