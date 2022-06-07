SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o mektubu hatırlattı, Yunanistan’ı son kez uyardı: Adam gibi cevap verin yoksa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı adaları silahlandırmasına değindi, çok sert sözlerle son uyarıyı yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yazılan mektuba cevap vermediğini hatırlatarak, "Adam gibi cevap verin, silahlanmaya devam ederseniz adaların egemenliği tartışmaya açılacak." dedi.
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: "Adam gibi cevap verin yoksa..." | Video
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...
Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli.
YUNANİSTAN'IN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM İÇLER ACISI
Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı.