Son dakika! DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor

Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da yeni belirlenen varyanta "Omıcron" adını verdi.
YÜKSEK BULAŞMA RİSKİ...
DSÖ, yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığını açıkladı.
5 ÜLKE İLE SINIRLAR KAPATILDI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye sınırların kapatıldığını ifade etti.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı