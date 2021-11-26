Son dakika! DSÖ’den yeni varyant açıklaması: Yüksek bulaşma riski taşıyor

5 ÜLKE İLE SINIRLAR KAPATILDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye sınırların kapatıldığını ifade etti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı