Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 21:21 Son Güncelleme: 26.11.2021 21:40

Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı

Son dakika: Bakan Koca’dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 5 ülke ile sınırların kapatıldığını duyurdu. Koca, "Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

"SEYAHAT EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

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Son dakika: Bakan Koca'dan kritik açıklama! 5 ülke ile sınırlar kapatıldı
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