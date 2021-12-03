Son dakika haberi...Dünya Bankası, küresel çapta 174 ülkenin istatistiklerini kullanarak, yine ülkelerin istatistiksel veri kullanımı konusundaki performanslarını ölçmek önemli bir endeks geliştirdi. İstatistiksel Performans Endeksi (SPI) adı verilen bu endeksi kamuoyu erişimine Dünya Bankası'nın yeni sisteminde, Türkiye'nin performansı dikkatlerden kaçmadı.

SON DAKİKA | TÜRKİYE PERFORMANS ENDEKSİNDE EN BAŞARILI 5'TE 1'LİK DİLİMDE YER ALDI

2016 ila 2019 yılları arasındaki verilerin işlendiği endeks, ülkelerin ekonomik ölçekteki ihtiyaçlarını tespiti ve verilerin etkin bir biçimde incelenmesine olanak sağlıyor. Yine bu endeksle beraber ülkelerin acil ihtiyaçların karşılanmasındaki etkin yaklaşımları da mercek altına alındı.