Son dakika haberi...Dünya Bankası, küresel çapta 174 ülkenin istatistiklerini kullanarak, yine ülkelerin istatistiksel veri kullanımı konusundaki performanslarını ölçmek önemli bir endeks geliştirdi. İstatistiksel Performans Endeksi (SPI) adı verilen bu endeksi kamuoyu erişimine Dünya Bankası'nın yeni sisteminde, Türkiye'nin performansı dikkatlerden kaçmadı.
SON DAKİKA | TÜRKİYE PERFORMANS ENDEKSİNDE EN BAŞARILI 5'TE 1'LİK DİLİMDE YER ALDI
2016 ila 2019 yılları arasındaki verilerin işlendiği endeks, ülkelerin ekonomik ölçekteki ihtiyaçlarını tespiti ve verilerin etkin bir biçimde incelenmesine olanak sağlıyor. Yine bu endeksle beraber ülkelerin acil ihtiyaçların karşılanmasındaki etkin yaklaşımları da mercek altına alındı.
Veri kullanımı, veri hizmetleri, veri ürünü, veri kaynağı ve veri altyapısı başlıkları altında, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutarlılığını ölçen endekste, Türkiye en üst dilimde yer aldı.
Türkiye'nin, başarılı istatistiksel veri girişi, gelişmiş altyapı, istatistik sistemlerinin olgunluğu ve performansının en başarılı olduğu ülkelerin yer aldığı yüzde 20'lik zirve grubunda kendine yer edinmesi oldukça dikkat çekti.
Türkiye, genel performansta yüzde 84.6'lık bir oranla en başarılı grafiği sergileyen ülkelerden biri oldu.
"TÜRKİYE'NİN İSTATİSTİKLERİ ARALIKSIZ DENETİME TABİDİR"
Konuya dikkat çeken Sabah Gazetesi Yazarı Kerem Alkin kritik veriyle ilgili, "Dünya Bankası'nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülke arasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de. İstatistiklerimiz aralıksız uluslararası denetime tabidir" açıklamasında bulundu.
Dünya Bankası'nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülke arasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de. İstatistiklerimiz aralıksız uluslararası denetime tabidir. @tuikbilgi https://t.co/dfm8ryNH16— Kerem Alkin (@keremalkin) December 3, 2021