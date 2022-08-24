Son dakika: Dünya diken üstünde! Rusya-Ukrayna savaşı şiddetleniyor

Dünyanın dengesini değiştiren Rusya- Ukrayna Savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yönelik suikasttan sonra daha da şiddetlenecek yeni bir evreye giriyor. ABD ve İngiltere'den gelen açıklamalar, altıncı ayına giren savaşın önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağını gösteriyor.