SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız

Son dakika... ABD Başkanı Biden, Oval Ofis'ten açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamaları şöyle:

Putin'in güç açlığını durdurmazsak, sadece Ukrayna ile durmayacak. Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor. İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için uğraşacağız. Askeri güçleri geliştirmek için çalışacağız. İsrail'in güçlü olduğunu ve bu savaşa karşı durabileceğini göstermemiz gerekiyor. Savaşın kurallara göre uygulanması gerekiyor.