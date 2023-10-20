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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
Giriş Tarihi: 20.10.2023 03:04 Son Güncelleme: 20.10.2023 03:19

SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği destek ziyaretinin ardından Oval Ofis'ten açıklamalarda bulundu. Biden, bugün İsrail için Kongre'ye acil bütçe sunulacağını belirterek "Kongre'de İsrail'e eşi benzeri görülmemiş destek talep edilecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Biden’dan İsrail’e eşi benzeri görülmemiş destek: Kongre’ye sunacağız

Son dakika... ABD Başkanı Biden, Oval Ofis'ten açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamaları şöyle:

Putin'in güç açlığını durdurmazsak, sadece Ukrayna ile durmayacak. Hamas ve Putin etrafındaki demokrasileri yok etmeye çalışıyor. İsrail'e yapılan saldırı, Ukrayna'ya uygulanan vahşetin yankısı. İsrail'in güvenliğini sağlamak için uğraşacağız. Askeri güçleri geliştirmek için çalışacağız. İsrail'in güçlü olduğunu ve bu savaşa karşı durabileceğini göstermemiz gerekiyor. Savaşın kurallara göre uygulanması gerekiyor.

"İSRAİL'E EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DESTEK"

Cuma günü İsrail için Kongre'ye acil bütçe sunulacak. Kongre'de İsrail'e eşi benzeri görülmemiş destek talep edilecek.

İslamofobi tekrardan başlıyor. İslamofobiye karşı olmamız gerekiyor. İsrail hükümetinin öfkeyle gözünün dönmesini istemiyorum.

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SON DAKİKA | Biden'dan İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş" destek: Kongre'ye sunacağız
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