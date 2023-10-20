Video Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek açıklaması | Video
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek açıklaması | Video

ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Ukrayna'ya destek açıklaması | Video

20.10.2023 | 08:50

Ulusa Sesleniş konuşmasında İsrail ve Ukrayna'ya destek mesajı veren ABD Başkanı Joe Biden, ortaklarına destek olmak için ABD Kongresi'nden acil bütçe talebinde bulunacağını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında İsrail ve Ukrayna ile ilgili gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Filistin'de yaşananların Ukrayna'da yaşananlarla benzerlik taşıdığına dikkat çeken Biden, "Hamas ve Putin farklı tehditler oluştursa da ortak bir noktaları var. İkisi de demokratik komşularını yok etmek istiyor" dedi. Biden, ülkesinin ulusal güvenlik çıkarları kapsamında İsrail ve Ukrayna dahil ortaklarına destek olmak için yarın Kongre'den acil bütçe talebinde bulunacağını ifade etti. Bu sayede İsrail'in askeri üstünlüğünün artacağını kaydeden Biden, "Bölgedeki diğer düşman güçlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayarak çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunu hatırlatan Biden, Kongre'den talep edeceği bütçeyle aynı zamanda Kiev yönetimine yeni teçhizatlar sağlanacağını açıkladı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ TERK EDEMEYİZ"
Konuşmasında İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Biden, ülkesinin önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan ABD vatandaşlarının güvenliği olduğunu dile getirdi. 7 Ekim'deki Hamas saldırısında 32 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Biden, "Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz" dedi. Ülkesinin Filistin halkına bağlılığını sürdürdüğünü belirten Biden, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Hamas'ı Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmakla eleştiren Biden, Hamas'ın Filistinlileri temsil etmediğine dikkat çekti. Biden, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmediğini düşündüğünü de yineledi.

"İNSANİ YARDIM SEVKİYATI İÇİN GÜVENCE ALDIM"
Filistinlilere insani yardım ulaşmasına yönelik çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletler'den Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesine yönelik güvence aldım" diye konuştu. 11 Eylül terör saldırılarının ardından büyük öfke duyan ABD'nin adaleti ararken bazı hatalar yaptığını ifade eden Biden, bu nedenle İsrail hükümetini öfkeyle hareket etmemeleri gerektiği konusunda uyardığını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde İsrail'in savaş hukukuna uygun hareket etmesinin önemini de ele aldıklarını kaydeden Biden, "Bu, çatışmalarda sivilleri mümkün olduğunca korumak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"YAHUDİ KARŞITLIĞI VE İSLAMOFOBİ'YE KARŞI ÇIKMALIYIZ"
7 Ekim saldırılarının ABD'de Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi'yi artırdığına dikkat çeken Biden, geçtiğimiz hafta 6 yaşındaki Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi. Biden, "Bunlar olurken sessiz kalamayız. Yahudi karşıtlığı ve İslamofobi'ye açık bir şekilde karşı çıkmalıyız" dedi.

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