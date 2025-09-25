SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

"F-35 KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Erdoğan'a çok saygım var. Net fikirleri olan insan ve harika işler yapıyor." dedi.

"İLİŞKİLERDE FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" dedi.