SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirve Beyaz Saray'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi, "F-35'lerle ilgili konuştuk. Sayın Erdoğan'ı burada ağırlamak çok önemli. Ona saygım var." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşadıklarını belirterek, "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız." dedi.
Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
"F-35 KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"
ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Erdoğan'a çok saygım var. Net fikirleri olan insan ve harika işler yapıyor." dedi.
"İLİŞKİLERDE FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"
Başkan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" dedi.
"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK"
ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.
Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.