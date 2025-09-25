SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirve Beyaz Saray'da başladı. ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi, "F-35'lerle ilgili konuştuk. Sayın Erdoğan'ı burada ağırlamak çok önemli. Ona saygım var." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşadıklarını belirterek, "Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız." dedi.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'yi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

AHaber CANLI YAYIN

"F-35 KONUSUNU GÖRÜŞTÜK"

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onur. Erdoğan'a çok saygım var. Net fikirleri olan insan ve harika işler yapıyor." dedi.

"İLİŞKİLERDE FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Başkan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Birlikte bölgedeki sıkıntıları aşacağız. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" dedi.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

"ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK"

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

İSRAİL SOYKIRIMINI FOTOĞRAFLARLA ANLATTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada, İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla anlatmıştı.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Filistin halkına tercüman olmak için buradayız. Biz toplantı halindeyken bile Gazze'de siviller katlediliyor. Gazze'de ölen sivillerin sayısı 60 bini geçti. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. Her saat 1 çocuk hayattan koparılıyor.

Gazze'deki günlük hayatı anlatan bir fotoğraf göstereceğim. Birinci fotoğraf gördüğünüz gibi ellerinde leğenli kadınlar. Lütfen hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? Bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

2,5 milyon Gazzeli her gün yerinden ediliyor. Her gün göçe zorlanıyor. Sağlık altyapısı çökmüş durumda. Doktorlar öldürüldü ya da gözaltına alındı. Ambulanslar vuruldu. Hastaneler bombalandı. Tedavi mümkün değil. Operasyon mümkün değil, ilaç bulmak mümkün değil. Tayyip Erdoğan olarak için yanarak söylüyorum.

İNSANLIK TARİHİ BÖYLE BİR VAHŞET GÖRMEMİŞTİR!

Gazze'de çocukların elleri, kolları, bacakları, anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Bu, insanlığın dip noktasıdır. İnsanlık tarihi, son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir. Henüz 2-3 yaşındaki elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir.

SON DAKİKA | Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi başladı: F-35 konusunu görüştük

Hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların öldüğü bir dünyada huzur olabilir mi? Üzerine titrediğimiz evlatlarımız var. Bu insanlığın dip noktasıdır. İsrail şu ana kadar ulusal ve uluslararası basında çalışan 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü. Gazze'ye tüm girişleri yasakladı. Yine de soykırımı gizleyemedi.

Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı. İnsani, yardımların girmesi sağlanmalıdır.