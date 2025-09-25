Başkan Erdoğan Beyaz Saray'dan ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik zirve Beyaz Saray'da sona erdi. Başkan Erdoğan görüşme sonrası beyaz saraydan ayrıldı.
