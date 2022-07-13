Son dakika: Dünyanın gözü Türkiye’de olacak! Tahıl koridoru için İstanbul Zirvesi





Rus ordusu, Karadeniz ve Azak Denizi'nden bu amaçlar için açılan koridorları günlük olarak duyuruyor. Silah kaçakçılığını önlemek için gemilerin kontrol ve teftiş edilmesinin yanı sıra Kiev'in provokasyonları engellemesi, bizim için uzlaşılabilir koşullar olmaya devam ediyor" diye konuştu.