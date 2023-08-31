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Giriş Tarihi: 31.8.2023 11:35 Son Güncelleme: 31.8.2023 11:58

SON DAKİKA | Ermeni gruptan çirkin saldırı! Azerbaycan’ı hedef aldılar

Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da bulunan Beyrut Büyükelçiliğine 50 kişiden oluşan bir Ermeni grubunun saldırdığını açıkladı. Büyükelçilik binasına boya ve patlayıcı şişelerle saldıran grup büyük hasara neden oldu.

AA
SON DAKİKA | Ermeni gruptan çirkin saldırı! Azerbaycan’ı hedef aldılar

Son dakika haberleri: Ermeni asıllı bir grup, Azerbaycan'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçilik binasına boya ve patlayıcı şişelerle saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

PATLAYICI ŞİLERİ FIRLATTILAR

Açıklamada, Lübnan'da eylem düzenleyen Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişinin, Beyrut Büyükelçiliği idari binasının etrafındaki çitleri kırdığını, içinde boya ve patlayıcı bulunan şişeleri elçiliğin idari binasına fırlattığı bildirildi.

Saldırı sonucunda büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı. Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı."

Ermenilerden Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliğine saldırı! | Video

Açıklamada, Beyrut Büyükelçiliğinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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SON DAKİKA | Ermeni gruptan çirkin saldırı! Azerbaycan’ı hedef aldılar
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