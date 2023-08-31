SON DAKİKA | Ermeni gruptan çirkin saldırı! Azerbaycan’ı hedef aldılar

Saldırı sonucunda büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Diplomatik misyonların korunmasından sorumlu teşkilata olayın haber verilmesi üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine geldi ancak bu sırada provokatörler bölgeden uzaklaşmayı başardı. Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyla ilgili suçluların tespit edilmesi ve tutuklanması amacıyla Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili nota sunuldu ve ilgili tedbirler uygulanmaya başlandı."

Ermenilerden Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliğine saldırı! | Video

Açıklamada, Beyrut Büyükelçiliğinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.