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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:38 Son Güncelleme: 17.11.2021 11:04

Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

AA
Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Son dakika bilgisine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1'i teğmen 7 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi.

"PROVOKASYON BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI"

Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi.

SORUMLULUK ERİVAN'DA

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

ERMENİSTAN OPERASYON BAŞLATTI

Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

AZERBAYCAN SALDIRILARI ÖNLEDİ

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

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Son dakika: Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
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