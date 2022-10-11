SON DAKİKA: Fransızlar sokağa döküldü! ’Macron istifa, AB’den çıkalım’

Rusya-Ukrayna savaşının en büyük faturası Avrupa'ya çıkmış gibi görünüyor. Savaşı sona erdirme çabaları yerine Ukrayna'ya silah ve maddi yardım yapmayı tercih eden Avrupa ülkeleri enerji krizi ve bozulan tedarik zinciri ile mücadele ediyor. Pandemi sonrası enflasyonun da yükselmeye başlaması ile refah seviyesini kaybeden Avrupa ülkelerinde halk sokağa döküldü. İngiltere, Almanya, Norveç ve Çekya'dan sonra Fransa'da da tepki gösterileri gerçekleştirildi. Macron, istifaya davet edildi, AB ve NATO'dan çıkma çağrısı yapıldı.
FRANSA'DA 'DİRENİŞ' PROTESTOLARI BAŞLADI
Fransa'nın başkenti Paris'te 'Direniş' pankartı açılarak binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Ekonomik bozulma, sağlık sistemindeki erişilemezlikler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde sloganlar atıldı.
"AB'DEN ÇIKALIM"
Fransızlar, Avrupa Birliği'nin ülkelerine zarar verdiğini düşünerek 'AB'den çıkalım' talebinde bulundu. İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinde sık sık duyduğumuz 'Brexit' kelimesini Fransızlar 'Frexit' olarak yeniden gündeme getirdi. Göstericiler 'Frexit' yazılı pankartlar açtı. Yine NATO'dan ayrılma fikri de göstericiler tarafından dile getiriliyor.
MACRON 'İSTİFA' SESLERİ
Sokağa dökülen Fransızlar bu tablodan Cumhurbaşkanı Macron ve hükümeti sorumlu tuttu. Macron, binlerce kişi tarafından istifaya davet edildi.
FRANSA'DA DURUM KÖTÜYE GİDİYOR
Fransa'da kış aylarında doğal gaz ve elektrik tasarrufundan sonra akaryakıt krizi de patlak verdi. Grev nedeniyle enerji işçileri teslimatları aksatırken, Fransa'da benzin istasyonlarında sorunlar yaşanıyor.
"EN FAZLA 30 EURO'LUK ALINABİLİYOR"
France 24, yakıt almak isteyenlerin görüşlerine yer verdi. Sürücülerden bazıları, "Sabah 4'te kalkıp benzin aramaya gittim. Herkese 30 euroluk, daha fazlası yok." şeklinde konuştu.
DEPOSU BOŞ OLMAYAN YAKIT ALAMAZ
Söz konusu Avrupa ülkesindeki polis, petrol istasyonlarına gitmek isteyen sürücülerin depolarını kontrol ediyor. Deposunda yeterince yakıt olanlara izin verilmiyor.