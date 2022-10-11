SON DAKİKA: Fransızlar sokağa döküldü! ’Macron istifa, AB’den çıkalım’

Rusya-Ukrayna savaşının en büyük faturası Avrupa'ya çıkmış gibi görünüyor. Savaşı sona erdirme çabaları yerine Ukrayna'ya silah ve maddi yardım yapmayı tercih eden Avrupa ülkeleri enerji krizi ve bozulan tedarik zinciri ile mücadele ediyor. Pandemi sonrası enflasyonun da yükselmeye başlaması ile refah seviyesini kaybeden Avrupa ülkelerinde halk sokağa döküldü. İngiltere, Almanya, Norveç ve Çekya'dan sonra Fransa'da da tepki gösterileri gerçekleştirildi. Macron, istifaya davet edildi, AB ve NATO'dan çıkma çağrısı yapıldı.