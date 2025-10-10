SON DAKİKA… Gazze’de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu'daydı… 7 Ekim 2023'ten Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran İsrail ordusu çoğu kadın ve bebek 60 binden fazla masum sivili hayattan kopardı.

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya Filistin'in haklı mücadelesini anlattı. Önceki gün ise Mısır'da anlaşma imzalandı. Buna göre İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Türkiye, ateşkeste garantör ülke olarak yer aldı.