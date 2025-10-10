SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video
Son dakika haberi: İsrail hükümeti, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği Filistin’den tarihi görüntüler ulaştı… Öyle ki ateşkes kapsamında İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye başladı. Saldırılar nedeniyle güneye göçe zorlanan Gazzeliler ise evlerine yuvalarına doğru yola çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:58
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
01:07
01:57
04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
03:15
04:21
Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08.10.2025 | 14:45
04:15
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15
01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 13:14
01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 12:29
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:14
00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
00:22
01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
03:12
03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39