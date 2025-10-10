SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video

Son dakika haberi: İsrail hükümeti, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği Filistin’den tarihi görüntüler ulaştı… Öyle ki ateşkes kapsamında İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye başladı. Saldırılar nedeniyle güneye göçe zorlanan Gazzeliler ise evlerine yuvalarına doğru yola çıktı.