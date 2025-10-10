Video Dünya SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video
SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video

SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video

10.10.2025 | 14:17

Son dakika haberi: İsrail hükümeti, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onayladı. 7 Ekim 2023’ten bu yana 60 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiği Filistin’den tarihi görüntüler ulaştı… Öyle ki ateşkes kapsamında İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye başladı. Saldırılar nedeniyle güneye göçe zorlanan Gazzeliler ise evlerine yuvalarına doğru yola çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Gazze’de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video 29:58
SON DAKİKA: Gazze'de tarihi görüntüler! İsrail ordusu çekiliyor… Filistinlilerin geri dönüşü başladı! | Video 10.10.2025 | 14:17
İsrail, Gazze’den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: Savaş bitti, ateşkes sağlandı | Video 01:07
Filistinli gazeteci, sokak sokak dolaşarak ateşkesi duyurdu: "Savaş bitti, ateşkes sağlandı" | Video 09.10.2025 | 14:48
Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 01:57
Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından kısıtlı sayıda insani yardım yüklü tır giriş yaptı | Video 09.10.2025 | 13:46
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 04:47
Vietnam’da Matmo Tayfunu bilançosu: 8 ölü, 5 yaralı | Video 09.10.2025 | 11:30
Gazze’de ateşkes! Mısır’daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 05:54
Gazze’de ateşkes! Mısır'daki yardım tırları Gazze için yola çıktı | Video 09.10.2025 | 10:07
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 03:15
AB Komisyonu Başkanı Leyen, Rusya’yı Avrupa’ya karşı hibrit savaş yürütmekle suçladı | Video 08.10.2025 | 15:20
Madrid’de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 04:21
Madrid'de 6 katlı binada çökme: 4 ölü, 3 yaralı | Video 08.10.2025 | 14:45
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na müdahalede bulundu | Video 04:15
İsrail, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na müdahalede bulundu | Video 08.10.2025 | 13:15
Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 13:14
Ukrayna’dan Rusya’ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 01:41
Ukrayna'dan Rusya'ya füzeli saldırı: 3 ölü | Video 08.10.2025 | 12:29
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:14
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 00:22
Hindistan’da heyelan otobüsü yuttu: 15 ölü | Video 08.10.2025 | 11:16
İsrail, Özgürlük Filosu’na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 01:18
İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30
Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
Ekvador Devlet Başkanı Noboa’nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 00:22
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 08.10.2025 | 08:59
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: Erdoğan çok güçlü biri | Video 03:12
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: "Erdoğan çok güçlü biri" | Video 07.10.2025 | 09:02
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi’nin oldu | Video 03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY