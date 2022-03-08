Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin Rusya’ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşında 13. güne girildi. Rusya'nın Ukrayna'nın kalbine ilerleyişini sürdürdüğü savaşta Ukrayna da sokak sokak savunma yapmaya devam ederken, gözler ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Biden, Rusya'ya karşı dev yaptırım hamlesini duyurdu. Rusya'dan doğalgaz ve petrol ithalatını yasaklayan kararı imzalayan Biden, "Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." dedi.
Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.
Peki, ABD'nin enerji yaptırımları Rusya'yı nasıl etkiler? Enerji yaptırımı Moskova yönetimi Ukrayna konusunda geri atabilir mi? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
ENERJİ YAPTIRIMLARI RUSYA'YI NASIL ETKİLER?
ABD Başkanı Biden tarafından açıklanan enerji yaptırımının, Avrupa'nın desteklemesi halinde Rus ekonomisini 'felç' edeceğini belirten Coşkun Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ
"ABD'nin açıkladığı yaptırımlar, arkasında durmasını başarırlarsa Rusya'yı felç eder. Çünkü Rusya'nın ihracatının yüzde 50'si enerji. Dolayısıyla gelir kaynağının büyük bir kısmını enerjiden elde ediyor. Tablo böyleyken, bu yaptırımların Rusya'nın üzerinde bir etkisinin olmayacağını söyleyemeyiz. Tabii ki devamını getirebilirlerse.
Avrupa, enerji konusunda Rusya'ya göbekten bağlı. ABD bu işi dillendirdiğinde ilk itiraz Almanya'dan geldi, 'Akılcı bulmuyoruz' dendi. Bu yaptırım kararlarını diğer Avrupa devletleri destekler, arkasında durursa Rusya etkilenir. Buna bakmak lazım. Bu iş topyekun bir yaptırıma dönüşürse, Rusya bu sefer hiç beklemediği bir darbe alır. Bu durum iç siyaset ve ekonomiyi ciddi bir şekilde sarsar."
"RUSYA'NIN TEK ÇIKIŞ YOLU..."
Rusya'nın yaptırımlarla Ukrayna konusunda çok büyük bir geri adım atmayacağını belirten Coşkun Başbuğ, "Rusya'nın tek çıkış yolu; yaptığı işgalleri dünyaya kabul ettirmek ve uzun vadede de KGB üzerinden Zelenskiy iktidarını bir şekilde bitirmekti. Rusya onun yerine direkt Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlattı. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve Rusya batağa girdi. Rusya savaş anlamında bunu daha ileri boyuta götürürse yeni bir Afganistan onları bekliyor.
Rusya bana göre bu konuda akıllı bir çözümden yana ve hemen Antalya Zirvesi'ni hemen kabul etti. Burada Ukrayna'nın alacağı tavır önemli. Zelenskiy, Batı'dan terk edilmişliği artık çok net hissediyor. Onun da bana göre çıkış yolu Türkiye'nin orta bir yol bulması. Bu durumda sırtını Türkiye'ye yaslayan bir Ukrayna var. Bir de 'Bu işten nasıl kurtulurum?' diye arayan Rusya var. Ne olacağı gerçekten belli değil. Her konuda tavizlerin verilebileceği bir süreçteyiz. Bunu da rengi Antalya'da ortaya çıkacak." diye konuştu.
"AVRUPA DA ABD'NİN ÇAĞRISINA UYARSA..."
Rusya, yaptırımlarla ilgili tepkisini dün verdi. 'Savaş kararı gibi yaptırımlar' dedi. Kibarca 'Bu işi büyütürseniz savaş açarım' demeye getirdi ama Avrupa hiç tınmadı. Rusya'da onu gördüğü için hamlenin devamını getirmedi. ABD'nin bu tavrına Rusya sadece sözlü tepkiler verecektir. Burada Rusya, ABD'den daha çok Avrupa'daki devletlerin bu işe yönelik tutumuna bakacaktır. Büyük tedarikçi Avrupa. Onlar da ABD'nin çağrısına uyarsa o zaman büyük sıkıntı başlar. Böyle bir tepki geleceğini düşünmüyorum.