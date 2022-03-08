Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin Rusya’ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...

Rusya bana göre bu konuda akıllı bir çözümden yana ve hemen Antalya Zirvesi'ni hemen kabul etti. Burada Ukrayna'nın alacağı tavır önemli. Zelenskiy, Batı'dan terk edilmişliği artık çok net hissediyor. Onun da bana göre çıkış yolu Türkiye'nin orta bir yol bulması. Bu durumda sırtını Türkiye'ye yaslayan bir Ukrayna var. Bir de 'Bu işten nasıl kurtulurum?' diye arayan Rusya var. Ne olacağı gerçekten belli değil. Her konuda tavizlerin verilebileceği bir süreçteyiz. Bunu da rengi Antalya'da ortaya çıkacak." diye konuştu.