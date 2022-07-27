Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD ve Rusya’ya terör tepkisi: Siz yapamazsanız biz yaparız...

"ABD VE RUSYA SÖZÜNÜ TUTMADI"

- Suriye konusunda hem ABD hem de Rusya bize verdiği sözleri tutmadı. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar birçok yerde de ABD silah desteğini devam ettiriyor. Daha önceki operasyonların nedeni; sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur. Her türlü hazırlığı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz.

CENTCOM'UN PKK'LILAR İÇİN YAYINLADIĞI TAZİYE MESAJI

- CENTCOM'un yaptığı kabul edilemez. Bu da ABD'nin terörle mücadeledeki samimiyetsizliğine güzel bir örnektir.