Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı | Video

Başkan Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.