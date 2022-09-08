Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı | Video
Başkan Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.
Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2022
Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum.