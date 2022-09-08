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Giriş Tarihi: 8.9.2022 22:52 Son Güncelleme: 8.9.2022 23:09

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı | Video

Başkan Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı
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