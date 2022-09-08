Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
02:57
00:27
01:03
İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi | Video 08.09.2022 | 22:38
01:06
İtfaiye aracı devrildi, 3 itfaiye eri yaralandı | Video 08.09.2022 | 22:30
02:58
01:02
Yeni İngiltere Kralı Prens Charles'tan ilk açıklama | Video 08.09.2022 | 21:16
09:05
01:47
Son dakika haberi: Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti | Video 08.09.2022 | 20:38
05:57
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 17:49
04:18
Mahmut Övür | Akşener masayı dağıtmak mı istiyor? 08.09.2022 | 15:51
03:10
Hasan Basri Yalçın | Avrupa ne yapabilir? 08.09.2022 | 15:49
04:00
Mehmet Barlas | Avrupa'nın gıda krizi, Putin ve Erdoğan'ın elinde 08.09.2022 | 15:29
22:38
Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu | Video 08.09.2022 | 15:03
00:48
İmamoğlu Akşener'i zabıta tören mangasıyla karşıladı | Video 08.09.2022 | 14:10
00:26
15:46
04:29
07:27
Başkan Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı | Video 08.09.2022 | 11:16
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.