İşte adli emanetteki hırsızlık sonrası firar anları! | Video
11.12.2025 | 11:19
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlıkla ilgili 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Toplamda 6 tutuklu var firar Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş her yerde aranıyor. Karı kocanın hırsızlık sonrası firar anları ortaya çıktı. İşte adli emanet hırsızlarının kaçış anı kamerada!
