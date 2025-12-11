Video Yaşam İşte adli emanetteki hırsızlık sonrası firar anları! | Video
11.12.2025 | 11:19

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki hırsızlıkla ilgili 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Toplamda 6 tutuklu var firar Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş her yerde aranıyor. Karı kocanın hırsızlık sonrası firar anları ortaya çıktı. İşte adli emanet hırsızlarının kaçış anı kamerada!

