Son dakika haberi: Dışişleri duyurdu: Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrıldı

İSRAİL ORDUSU, GAZZELİLERE "GÜNEYE GİDİN" UYARISINI YİNELEDİ

Gazze'de adeta soykırım yapan katil İsrail, havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusa güneye gitmeleri uyarısını yineledi.

Yayımlanan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun bugün saat 13.00 ile 16.00 arasında Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Yolu üzerinde trafiğe izin vereceğini" bildirdi.

Açıklamada, Gazzelilere, iGazze Vadisi'nin güneyine geçme avantajından yararlanın. Kendinize ve sevdiklerinize önem veriyorsanız talimatlarımıza göre güneye gidin." uyarısı yapıldı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusa sık sık güneye gitmeleri çağrıları yapıyor.

Ancak İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilk gününden bu yana güney bölgelerinde de bombardımanı devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları, "Gazze'de hiçbir yerin siviller için güvenli olmadığı" uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen on binlerce kişinin sığındığı hastanelerin yanı sıra okul, cami ve üniversite gibi kamu binalarını da defalarca hedef almıştı.

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