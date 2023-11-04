Son dakika haberi: Dışişleri duyurdu: Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrıldı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.
Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL KATLİAMA DOYMUYOR! ÖNCE AMBULANS KONVOYU ŞİMDİ DE ÇOCUK HASTANESİ, OKULLAR VE ÜNİVERSİTE...
İsrail, katliama doymadı. 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 9 binden fazla Filistinliyi hayattan kopardı. Dün, yaralıları Şifa Hastanesi'nden Refah'a taşıyan ambulans konvoyunu bombaladı. Katliamda, 13'den fazla can kaybının yaşandığı açıklandı.
Bu sabah ise katil İsrail, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ni hedef aldı. Ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının 9 bin 488'e ulaştığı öğrenildi. Sabah saatlerinde yaşanan bir diğer saldırıda El-Ezher Üniversitesi de hedef alındı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulu'nu bombaladı, ölü ve yaralılar var. Gelen flaş bilgilere göre ise; Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yakınlarına yoğun hava saldırısı düzenleyen İsrail uçakları El-Ezher Üniversitesi'ni de bombaladı.
İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 9 BİN 488'E YÜKSELDİ
Katil İsrail'in 29 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı, son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.
İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 261 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488'e çıktığını, en az 24 bin kişinin yaralandığını belirtti.
Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekti.
İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu aktaran Kudra, 1250'si çocuk, 2 bin 200 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.
SAĞLIK KURULUŞLARI VE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR
Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 150 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurdu.
İsrail'in 105 sağlık kuruluşunu hedef aldığını belirten Kudra, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etti.
Kudra, Gazze'deki hastanelere gelen yaralıların durumunun kritik ve komplike olduğunu, hastanelerde tedaviye yönelik ekipmanın olmaması nedeniyle her gün çok sayıda yaralıyı kaybettiklerini vurguladı.
Filistinli yetkili, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ve Gazze kentindeki yaralıların Gazze'nin güneyine oradan da Refah Sınır Kapısı'na tahliyesini kasıtlı şekilde engellediğine dikkati çekti.
İsrail ordusunun dün Eş-Şifa Hastanesinin girişindeki ambulansları hedef aldığı, 13 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı anımsatan Kudra, "İşgal güçleri Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak için güneye doğru Şifa Hastanesi önündeki ambulans konvoyunu hedef aldı" dedi.
İSRAİL ORDUSU, GAZZELİLERE "GÜNEYE GİDİN" UYARISINI YİNELEDİ
Gazze'de adeta soykırım yapan katil İsrail, havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusa güneye gitmeleri uyarısını yineledi.
Yayımlanan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun bugün saat 13.00 ile 16.00 arasında Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Yolu üzerinde trafiğe izin vereceğini" bildirdi.
Açıklamada, Gazzelilere, iGazze Vadisi'nin güneyine geçme avantajından yararlanın. Kendinize ve sevdiklerinize önem veriyorsanız talimatlarımıza göre güneye gidin." uyarısı yapıldı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki nüfusa sık sık güneye gitmeleri çağrıları yapıyor.
Ancak İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilk gününden bu yana güney bölgelerinde de bombardımanı devam ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları, "Gazze'de hiçbir yerin siviller için güvenli olmadığı" uyarısında bulunmuştu.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen on binlerce kişinin sığındığı hastanelerin yanı sıra okul, cami ve üniversite gibi kamu binalarını da defalarca hedef almıştı.
İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf! İsrail katliama doymuyor! Önce ambulans konvoyu şimdi de çocuk hastanesi, okullar ve üniversite...