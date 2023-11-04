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Giriş Tarihi: 04.11.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 13:37

İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 29 günden bu yana Gazze'ye bomba yağdırırken hedefinde neredeyse yalnızca kadınlar ve çocuklar var. Gazze'yi ele geçirmek için Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail saldırılarında sivil yerleşimlerin yanına çok sayıda hastane ve okul da ekledi. Son rakamlara göre hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 500'e yaklaşırken bunlardan 4 bininin çocuk ve bebekler olduğu belirtiliyor. Batı medyası ise İsrail'in çocuk katliamını aklamak için sıraya girmiş durumda. İngiliz The Economist ve BBC, çocuk katliamlarını normalleştirmek için servis ettiği haberlerle katliama ortak oldu.

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İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

Son dakika Filistin İsrail Gazze: Gazze'de 29 gündür insanlık kıyımı gerçekleştiren İsrail, saldırılarında tüm sınırları aştı. İlk günden bu yana Hamas'ı bahane ederek sivil yerleşimlere bomba yağdırmaya başlayan İsrail ordusu, son günlerde çoğunlukla hastaneleri ve okulları hedef almaya başladı.

İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

Sivil yerleşimleri vurarak aileleri göz kırpmadan katleden İsrail, evsiz kalan ve hastanelere sığınan masum sivilleri hedef aldı. Günlerdir dur durak bilmeden hastane ve okulları bombalayan İsrail, şimdiye dek 4 bine yakın bebek ve çocuğu katletti. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'de ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı, dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı.

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İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ÇOCUK KATLİAMI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen 9 bin 500'e yakın Filistinlinin yüzde 40'tan fazlası çocuk. Uluslararası kuruluşlara göre Gazze'de saatte en az 5 çocuk öldürülüyor.

İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

İngiliz Save The Children kuruluşu, Filistin'de son 3 haftada öldürülen çocuk sayısının, dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022'de yaşanan çatışmalarda, bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu açıkladı.

İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

Batı ülkeleri sivil ve çocuk katliamına sessiz kalırken İsrail yanlısı ana akım medya kuruluşları da İsrail'in çocuk katliamlarına kılıf oluşturmak için birbirleriyle yarışıyor. Kullandıkları haber diliyle katliama ortak çıkan Batı medyasında skandallar birbiri ardına geliyor.

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