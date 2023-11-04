Giriş Tarihi: 04.11.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 13:37

İngiliz medyası İsrail’i savunmak için sıraya girdi: Çocuk katliamlarına kan donduran kılıf!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail 29 günden bu yana Gazze'ye bomba yağdırırken hedefinde neredeyse yalnızca kadınlar ve çocuklar var. Gazze'yi ele geçirmek için Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail saldırılarında sivil yerleşimlerin yanına çok sayıda hastane ve okul da ekledi. Son rakamlara göre hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 500'e yaklaşırken bunlardan 4 bininin çocuk ve bebekler olduğu belirtiliyor. Batı medyası ise İsrail'in çocuk katliamını aklamak için sıraya girmiş durumda. İngiliz The Economist ve BBC, çocuk katliamlarını normalleştirmek için servis ettiği haberlerle katliama ortak oldu.