Son dakika haberi: Kuzey Kore 'balistik' fırlattı! ABD ve Güney Kore'nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

Son dakika haberi: Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına jet yanıt geldi. Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine birden çok balistik füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat da kınandı.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR
AJANSLAR

Son dakika haberi... ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunma kapasitelerini güçlendirmek için "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) tatbikatı başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, 10-21 Mart'ta düzenlenecek askeri tatbikat, ABD ile Güney Kore ordularının birlikte çalışabilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

Simülasyonlu eğitimler ve muharebe hazırlıklı saha faaliyetlerini içeren tatbikata Güney Kore, yaklaşık 19 bin askerle katılacak. Tatbikat kapsamında iki ülke orduları 16 büyük ölçekli saha faaliyeti düzenlemeyi planlıyor.

Tatbikat bölgede Kuzey Kore'nin "askeri tehditlerine" ve Pyongyang yönetiminin Rusya ile "derinleşen" askeri işbirliğine karşı düzenleniyor.

Yıllık "Özgürlük Kalkanı 2025", ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki ülke orduları arasında ilk büyük askeri tatbikat olarak kayda geçti.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

"TEHLİKELİ BİR KIŞKIRTICI EYLEM"

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak nitelendirilen ortak askeri tatbikat kınandı.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

"Rastgele güç kullanımının daha da kötü bir güvenlik krizine yol açacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, "Bu (tatbikat), Kore yarımadasındaki akut durumu, iki taraf arasında kazara tek bir atışla fiziksel bir çatışmaya yol açabilecek şekilde, aşırı noktaya götürmek için tehlikeli bir kışkırtıcı eylemdir." ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

KUZEY KORE BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kore Sarı Deniz bölgesine birden çok balistik füze fırlattı.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

Geçtiğimiz günlerde de; Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi alarak, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını vermişti.

Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

O FOTOĞRAFLARI İLK KEZ YAYINLAMIŞLARDI!

Kuzey Kore'yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullanmıştı.