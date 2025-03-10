Son dakika haberi: Kuzey Kore ’balistik’ fırlattı! ABD ve Güney Kore’nin hamlesine jet yanıt - SABAH.COM.TR

"Rastgele güç kullanımının daha da kötü bir güvenlik krizine yol açacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, "Bu (tatbikat), Kore yarımadasındaki akut durumu, iki taraf arasında kazara tek bir atışla fiziksel bir çatışmaya yol açabilecek şekilde, aşırı noktaya götürmek için tehlikeli bir kışkırtıcı eylemdir." ifadesi kullanıldı.