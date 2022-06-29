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Giriş Tarihi: 29.6.2022 15:42 Son Güncelleme: 29.6.2022 15:57

Son dakika haberi... NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti!

Son dakika haberi... NATO’dan İsveç ve Finlandiya’ya üyelik daveti!

Gelen son dakika haberine göre; İsveç ve Finlandiya Madrid Zirvesi'nde NATO üyeliğine davet edildi. NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

Son dakika haberi... NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

NATO: UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK

NATO üyeleri Madrid Zirvesi'nde, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya siyasi ve maddi desteği devam ettirmeyi taahhüt etti. NATO, Rusya'nın müttefik güvenliğine en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Madrid Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

"RUSYA DİREKT TEHDİT"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya, 2010'daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.

Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi... NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti!
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