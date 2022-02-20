Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna kriziyle ilgili sular durulacak gibi durmuyor. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçılarla Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar gerilimi daha da tırmandırıyor. Olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.
"RUSYA SON ÜLKE"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili Sözcü Peskov, "Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir" şeklinde cevap verdi.
"GERİ DÖNÜLMEZ SONUÇLAR"
Aynı iddialara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisinin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar. Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass'taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.
"EN YAPICI ŞEKİLDE YANITLIYOR"
Kemlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler ile batı medyasında yayınlanan bilgiler arasında farklılıklar olduğunu belirterek, "Aslında bu ülkelerin medyasında ortaya çıkan histeri ile müzakerelerin doğası arasında önemli bir karşıtlık var. 'Elimizdeki verilere göre saldırgan planlar mevcut' şeklinde iddialar geliyor. Ancak çok çok diplomatik bir dille. Devlet başkanı Putin de tüm bu soruları en yapıcı şekilde yanıtlıyor" şeklinde konuştu.
UKRAYNA'YA SİLAH SEVKİYATI
Sözcü Peskov, Batılı ülkeler ve NATO'nun öne sürdüğü iddialar ile Ukrayna'nın Donbass'ı işgale teşvik ettiğini iddia ederek, "NATO, ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Ortak siyasi ve diplomatik bir çatı oluşturdular ve sürekli Rusya'ya yaptırım tehditleri sunuyorlar. Tüm bunlar Ukrayna'yı Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum" dedi.
MİNSK ANLAŞMASI'NA VURGU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Donbass Bölgesi'ndeki çatışmalara karşı Minsk anlaşmasını uygulamak istemediğini savunan Peskov, "Zelenskiy'in tüm açıklamalarını toplu olarak ele alırsak bunu yapmayacaktır" ifadelerini kullandı.
İŞGAL TARİHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Batı'nın sürekli olarak işgal için tarih vermesiyle ilgili de konuşan Peskov "Batı'nın Ukrayna işgali için tarihler açıklaması provokatif ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Putin, bu tarih açıklamalarını ciddiye almıyor" ifadeleri kullanıldı.
BELARUS'TAN AÇIKLAMA
Öte yandandan Rusya ve Belarus ise tatbikatlarına hız kesmeden devam ediyor. Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurdu. Hrenin, Belarus ve Rusya "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
"TATBİKATLARA DEVAM"
Belarus-Rusya Birlik Devleti'nin sınırlarındaki askeri faaliyetlere dikkat çeken Hrenin, "Birlik Devleti'nin sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbas'taki durumun ağırlaşmasıyla ilgili Belarus ve Rusya devlet başkanları, Birlik Devleti'nin askeri birliklerinin tatbikatlara devam etmesine karar verdi." ifadesini kullandı.