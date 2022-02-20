Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna kriziyle ilgili sular durulacak gibi durmuyor. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçılarla Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar gerilimi daha da tırmandırıyor. Olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

"RUSYA SON ÜLKE"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili Sözcü Peskov, "Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir" şeklinde cevap verdi.