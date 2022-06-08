Son dakika haberi: YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı

İSVEÇLİLER HAYKIRDI: ERDOĞAN HAKLI

İsveçliler ise hükümetin, Kakabaveh'den destek almasını yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi.

Anita Steen isimli bir İsveçli sosyal medya hesabından, "Erdoğan demişti, Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek." şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma yorum yazan Daniel Jonsson, "Erdoğan'ı anlıyorum." cevabını verdi.

Astra Nordström ise "Ne için en gerilla asker Meclisimizde oturuyor. Magdalena Andersson pısırık, Morgan Johansson'dan daha kötü" paylaşımı yaparken, Kerstin Westenberg da "Erdoğan çok haklı" cevabını verdi.