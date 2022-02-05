Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! "Türkler daha iyi olacak"

Son dakika haberi... Yunanistan'ın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışı ülke içinde de büyük tepkilere neden oluyor. Fransa ve ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları üzerine zafer havasına giren Atina'ya kötü haberler gelmeye başladı.