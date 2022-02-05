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Giriş Tarihi: 5.2.2022 08:06 Son Güncelleme: 5.2.2022 08:07

Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! "Türkler daha iyi olacak"

BETÜL USTA BETÜL USTA
Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! Türkler daha iyi olacak

Son dakika haberi: Atina hükümetinin Batı ile yaptığı silah anlaşmaları ters tepmeye başladı. Parlamentoda konuşan Yunan vekil, “Türkler, denizaltılarımızdan daha modernini alacak” eleştirisini yaparak, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Yunanistan'ın kötüye giden ekonomisine rağmen agresif silahlanma arayışı ülke içinde de büyük tepkilere neden oluyor. Fransa ve ABD ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmaları üzerine zafer havasına giren Atina'ya kötü haberler gelmeye başladı.

Hükümetin zafer nidaları yerini tepkilere bıraktı. Yunan Parlamentosu'nda konuşan KKE Milletvekili Thanasis Pafilis, "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok." dedi.

Pafilis, "Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve daha iyi olan Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Yunan vekilden itiraf gibi açıklama! "Türkler daha iyi olacak"
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