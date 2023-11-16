Son dakika | Bakan Hakan Fidan’dan Batılı ülkelere sert sözler: İnsanlık suçuna ortak olmayın

Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in katliamlarına ve Batılı ülkelerin buna açık açık destek vermesine tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarına 'utanç verici' diyen Bakan Fidan, Batılı ülkelerin sessizliğine sert sözlerle karşı çıktı. "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna ortak olmamaya çağırıyorum." İfadelerini kullanan Fidan buna sessiz kalmanın dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlı olduğunu dile getirdi.