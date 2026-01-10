SON DAKİKA… Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi YPG’den temizlendi: Kilise mezarlığını bile karargah yapmışlar!
SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu’daydı… 10 Mart mutabakatına uymayı reddeden terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan gerilim tırmandı. Günlerdir devam eden sıcak çatışmaların ardından Suriye ordusu Halep’teki Şeyh Maksud Mahallesi’nin terör örgütünden arındığını açıkladı. YPG’li teröristler bölgeden kaçarken örgüt mensuplarının mahalledeki kilise mezarlığını karargah olarak kullandıkları ortaya çıktı!
TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS SAĞLANDI!
Günlerdir devam eden çatışmalarda teröristler ile sıcak temas sağlanırken, Suriye ordusu sabah saatlerinde Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nin temizlendiğini açıkladı.
SİVİLLER İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesinin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlendiği ifade edildi. Açıklamada, "Şeyh Maksud Mahallesindeki sivilleri evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya çağırıyoruz. Çünkü terör örgütü SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor. Siviller, herhangi bir acil durumda veya örgüt üyelerinin varlığını bildirmek için sokaklarda bulunan askeri güçlerle iletişime geçebilir" ifadeleri kullanıldı.