SON DAKİKA | Hizbullah açıkladı: Hasan Nasrallah’ın yerine geçeçek isim Naim Kasım oldu

İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına devam etmesi durumunda kuzeydeki 2 milyondan fazla İsraillinin sürekli bir tehdit altında olacağını vurgulayan Kasım, "Direniş yenilmeyecek çünkü bu toprakların sahibi onlar. Onurlu bir şekilde savaşacak ve ölecekler. Zafer sabırla gelecek" demişti.

Hizbullah liderinden çarpıcı açıklamalar: İşgaller Filistin’le sınırlı kalmayacak – Bütün Müslümanların toprakları tehlike altında!