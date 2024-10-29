Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Hizbullah açıkladı: Hasan Nasrallah'ın yerine geçeçek isim Naim Kasım oldu
Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:42 Son Güncelleme: 29.10.2024 12:01

SON DAKİKA | Hizbullah açıkladı: Hasan Nasrallah'ın yerine geçeçek isim Naim Kasım oldu

Son dakika haberi... Hizbullah, Katil İsrail tarafından öldürülen Hasan Nasrallah'ın yerine liderliğe Naim Kasım'ın seçildiğini açıkladı. Naim Kasım yaptığı son konuşmada İsrail'e yönelik saldırıların meşru olduğunu belirterek, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes. Ateşkesten sonra İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | Hizbullah açıkladı: Hasan Nasrallah’ın yerine geçeçek isim Naim Kasım oldu

Son dakika haberi! Hasan Nasrallah'ın Eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Hizbullah, liderliğe Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Naim Kasım daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

"DİRENİŞ YENİLMEYECEK"

Naim Kasım yaptığı son konuşmada İsrail'e yönelik saldırıların meşru olduğunu belirterek, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes. Ateşkesten sonra İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına devam etmesi durumunda kuzeydeki 2 milyondan fazla İsraillinin sürekli bir tehdit altında olacağını vurgulayan Kasım, "Direniş yenilmeyecek çünkü bu toprakların sahibi onlar. Onurlu bir şekilde savaşacak ve ölecekler. Zafer sabırla gelecek" demişti.

Hizbullah liderinden çarpıcı açıklamalar: İşgaller Filistin’le sınırlı kalmayacak – Bütün Müslümanların toprakları tehlike altında!

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Hizbullah açıkladı: Hasan Nasrallah'ın yerine geçeçek isim Naim Kasım oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA