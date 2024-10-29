SON DAKİKA | Hizbullah açıkladı: Hasan Nasrallah’ın yerine geçeçek isim Naim Kasım oldu

Son dakika haberi! Hasan Nasrallah'ın Eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Hizbullah, liderliğe Hasan Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın atandığını duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.
"DİRENİŞ YENİLMEYECEK"
Naim Kasım yaptığı son konuşmada İsrail'e yönelik saldırıların meşru olduğunu belirterek, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes. Ateşkesten sonra İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" ifadelerini kullanmıştı.