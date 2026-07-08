SON DAKİKA I ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası: Hürmüz'de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: "Talimatı Trump verdi"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran'a geçtiğimiz ay imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmaları ve bölgesel barış ile istikrarı daha da zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Bölgede ortak barış hedefine ulaşmak için sürekli etkileşim, diyalog ve diplomasinin sürdürülmesinin alternatifi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör