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  • SON DAKİKA I ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası: Hürmüz'de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: "Talimatı Trump verdi"

SON DAKİKA I ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası: Hürmüz'de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: "Talimatı Trump verdi"

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "sert vuracağız" açıklamalarının ardından Hürmüz'de gerilim yeniden yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın talimatıyla yeni saldırı dalgası başlatıldı. İran basını, Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamaların olduğunu belirtirken, Pakistan taraflara itidal çağrısında bulundu. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA I ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Hürmüz’de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: Talimatı Trump verdi
AA

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "sert vuracağız" açıklamalarının ardından Hürmüz'de gerilim yeniden yükseliyor. İran basını tarafından yapılan açıklamaya göre Bender Abbas ve Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.

SON DAKİKA I ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Hürmüz’de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: Talimatı Trump verdi

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "İran'ı bu gece çok sert vuracağız" diyerek tehditte bulunmuştu.

SON DAKİKA I ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Hürmüz’de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: Talimatı Trump verdi

CENTCOM AÇIKLADI: TALİMATI TRUMP VERDİ!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.

ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.

ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

İRAN ABD'YE AİT 'İHA' DÜŞÜRDÜ

İran basınından yapılan açıklamaya göre, İran savunması tarafından ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sı düşürüldü.

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SON DAKİKA I ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Hürmüz’de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: Talimatı Trump verdi

PAKİSTAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarının ardından Washington ile Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken, Pakistan taraflara itidal çağrısında bulundu.

SON DAKİKA I ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Hürmüz’de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: Talimatı Trump verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran'a geçtiğimiz ay imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmaları ve bölgesel barış ile istikrarı daha da zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Bölgede ortak barış hedefine ulaşmak için sürekli etkileşim, diyalog ve diplomasinin sürdürülmesinin alternatifi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ABD #İRAN #NATO ZİRVESİ

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