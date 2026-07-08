SON DAKİKA I ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası: Hürmüz'de peş peşe patlama sesleri! CENTCOM duyurdu: "Talimatı Trump verdi"
Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "sert vuracağız" açıklamalarının ardından Hürmüz'de gerilim yeniden yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın talimatıyla yeni saldırı dalgası başlatıldı. İran basını, Bender Abbas ve Sirik kentinde patlamaların olduğunu belirtirken, Pakistan taraflara itidal çağrısında bulundu. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...
Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "sert vuracağız" açıklamalarının ardından Hürmüz'de gerilim yeniden yükseliyor. İran basını tarafından yapılan açıklamaya göre Bender Abbas ve Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu.
TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "İran'ı bu gece çok sert vuracağız" diyerek tehditte bulunmuştu.
CENTCOM AÇIKLADI: TALİMATI TRUMP VERDİ!
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.
ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
İRAN ABD'YE AİT 'İHA' DÜŞÜRDÜ
İran basınından yapılan açıklamaya göre, İran savunması tarafından ABD'ye ait bir MQ-9 İHA'sı düşürüldü.