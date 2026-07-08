SON DAKİKA I İran basını duyurdu: Bender Abbas kentinde patlama!

Son Dakika Haberleri... İran basını tarafından yapılan açıklamaya göre Bender Abbas kentinde patlama sesi duyuldu.

PAKİSTAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamalarının ardından Washington ile Tahran arasındaki gerilim yeniden yükselirken, Pakistan taraflara itidal çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran'a geçtiğimiz ay imzalanan mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine bağlı kalmaları ve bölgesel barış ile istikrarı daha da zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Bölgede ortak barış hedefine ulaşmak için sürekli etkileşim, diyalog ve diplomasinin sürdürülmesinin alternatifi yoktur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör